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16:44 (мск), источник: РИА Новости

Четыре страны присоединились к секторальным санкциям ЕС против России

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к принятому 5 июля решению ЕС продлить экономические санкции против РФ до 31 января 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

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Источник: РИА Новости

Пятого июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

«Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в нем.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно.

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