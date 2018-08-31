Четыре страны присоединились к секторальным санкциям ЕС против России

Источник: РИА Новости

Пятого июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

«Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в нем.