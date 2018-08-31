США ввели санкции против российского НИИ молекулярной электроники

Источник: РИА Новости

Как следует из документа ведомства, который будет официально опубликован 4 сентября, деятельность этой организации «не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США». Включение в список минторга предусматривает запрет на торговые операции американских лиц и компаний с этой организацией.

По данным на сайте АО «НИИМЭ», организация представляет собой ведущий научно-исследовательский центр «Группы НИИМЭ» в составе отраслевого холдинга ОАО «РТИ» (АФК «Система»). Предприятия «Группы НИИМЭ» образуют единый крупнейший в России комплекс по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий. В настоящее время в «НИИМЭ» работают более 400 специалистов-разработчиков высокой квалификации.