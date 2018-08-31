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16:50 (мск), источник: РИА Новости

США ввели санкции против российского НИИ молекулярной электроники

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Российский НИИ молекулярной электроники включен в санкционный список минторга США как организация, деятельность которой не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

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Источник: РИА Новости

Как следует из документа ведомства, который будет официально опубликован 4 сентября, деятельность этой организации «не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США». Включение в список минторга предусматривает запрет на торговые операции американских лиц и компаний с этой организацией.

По данным на сайте АО «НИИМЭ», организация представляет собой ведущий научно-исследовательский центр «Группы НИИМЭ» в составе отраслевого холдинга ОАО «РТИ» (АФК «Система»). Предприятия «Группы НИИМЭ» образуют единый крупнейший в России комплекс по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий. В настоящее время в «НИИМЭ» работают более 400 специалистов-разработчиков высокой квалификации.

Предприятие на постоянной основе сотрудничает с более чем 60 российскими и зарубежными научными центрами, техническими университетами и центрами проектирования. АО «НИИМЭ» проводит научные исследования и опытно-конструкторские работы по федеральным программам Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, ГК Роскосмос, а также инициативные работы за счет собственных средств. Работы проводятся с различными российскими и зарубежными партнерами в рамках программ по развитию элементной базы, по изготовлению кристаллов интегральных микросхем в режиме Foundry для предприятий-партнеров, а также по разработке и освоению серий интегральных микросхем и полупроводниковых приборов.

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