Ястржембский: Ельцину было мучительно трудно выпрашивать кредиты для России

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Ястржембский отметил, что в конце 1990-х баррель нефти на международной арене стоил мало, а в России была очень сложная ситуация, поэтому Ельцину пришлось просить у Запада кредиты.

«Он делал это с тяжелым сердцем всегда. И для него, для человека самостоятельного, гордого и очень самолюбивого, обращаться c такими просьбами было крайне нелегко. Но он понимал, что в тех условиях это было жизненно необходимо», — рассказал дипломат.

Еще Ястржембский добавил, что президент не рассматривал Россию «в отрыве от западных партнеров».

«Ельцину было важно создать благоприятную атмосферу для своего преемника Владимира Путина на международной арене», — сказал он. Ястржембский добавил, что Путин встретился с Клинтоном и произвел на него очень хорошее впечатление: «Это было важно для создания комфортных условий для вхождения в большую политику».