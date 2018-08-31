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17:52 (мск), источник: RTVi

Ястржембский: Ельцину было мучительно трудно выпрашивать кредиты для России

Президенту Борису Ельцину было мучительно трудно выпрашивать многомиллионные кредиты для России у Запада. Такое мнение высказал в эфире RTVI Сергей Ястржембский, который с 1996 по 1998 гг. был пресс-секретарем Ельцина.

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Источник: Reuters

Ястржембский отметил, что в конце 1990-х баррель нефти на международной арене стоил мало, а в России была очень сложная ситуация, поэтому Ельцину пришлось просить у Запада кредиты.

«Он делал это с тяжелым сердцем всегда. И для него, для человека самостоятельного, гордого и очень самолюбивого, обращаться c такими просьбами было крайне нелегко. Но он понимал, что в тех условиях это было жизненно необходимо», — рассказал дипломат.

Еще Ястржембский добавил, что президент не рассматривал Россию «в отрыве от западных партнеров».

«Ельцину было важно создать благоприятную атмосферу для своего преемника Владимира Путина на международной арене», — сказал он. Ястржембский добавил, что Путин встретился с Клинтоном и произвел на него очень хорошее впечатление: «Это было важно для создания комфортных условий для вхождения в большую политику».

31 августа библиотека Клинтона опубликовала ранее засекреченные документы, в том числе переговоры Клинтона с Ельциным. Архив переговоров президентов занял почти 600 страниц.

 Ястржембский: Ельцину было мучительно трудно выпрашивать кредиты для России
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