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19:11 (мск), источник: РИА Новости

Случаи покушений на глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР

31 августа 2018 года глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

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Источник: РИА Новости

8 мая 2017 года утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв на трассе, ведущей к «Саур-Могиле». Власти квалифицировали взрыв как теракт, направленный против Захарченко.

25 августа 2016 года глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что 22 августа около его дома была обезврежена бомба.

6 августа 2016 года в Луганске было совершено покушение на главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого. На пути следования его автомобиля произошел взрыв. Плотницкий был госпитализирован. 19 августа он вернулся к выполнению своих обязанностей.

28 апреля 2016 года министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о пресечении попытки совершения диверсионно-террористического акта в отношении главы республики Александра Захарченко. Согласно несостоявшемуся плану террористов, взрыв должен был произойти в стрелковом комплексе «Артемида» города Донецка при очередном его посещении главой ДНР. По информации ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа прибывших с подконтрольной Киеву территории граждан Украины, у которых при себе было обнаружено мощное взрывное устройство.

19 февраля 2015 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в Дебальцеве, где он получил ранение в ногу 17 февраля, по нему работал снайпер. Об этом лидер ополченцев рассказал журналистам, навестившим его в одном из медучреждений Донецка.

30 января 2015 года в Углегорске было совершено покушение на главу ДНР, однако стрелок промахнулся и убил охранника Захарченко.

Позже ответственность за стрельбу в лидера ополчения взял на себя партизанский отряд «Тени».

30 августа 2014 года было совершено покушение на главу ДНР Александра Захарченко. По данным члена Совета безопасности ДНР Сергея Кавтарадзе, по автомобилю, в котором ехал Захарченко, были произведены выстрелы, в результате чего водитель получил ранения. Захарченко не пострадал. Назвать район, в котором произошло покушение, Кавтарадзе отказался.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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