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19:00 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт назвал убийство Захарченко «спусковым крючком для опасных событий»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Убийство главы ДНР Александра Захарченко может стать спусковым крючком для дальнейших опасных событий, считает российский эксперт, главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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Источник: РИА Новости

Ранее в пятницу в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР Александра Захарченко, прогремел взрыв. Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко в результате взрыва в Донецке.

«Убийство лидера ДНР Захарченко может стать спусковым крючком для дальнейших очень опасных событий. То, что минский процесс зашёл в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания. А учитывая крайне запутанное и напряженное состояние дел между Россией и США, очередной взрыв горячего конфликта снова выводит украинский вопрос на авансцену», — написал Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.

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