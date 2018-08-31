Эксперт назвал убийство Захарченко «спусковым крючком для опасных событий»

Ранее в пятницу в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР Александра Захарченко, прогремел взрыв. Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко в результате взрыва в Донецке.

«Убийство лидера ДНР Захарченко может стать спусковым крючком для дальнейших очень опасных событий. То, что минский процесс зашёл в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания. А учитывая крайне запутанное и напряженное состояние дел между Россией и США, очередной взрыв горячего конфликта снова выводит украинский вопрос на авансцену», — написал Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.