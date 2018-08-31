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19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Москва обвинила Киев в убийстве главы ДНР и кровавой бойне

МИД России назвал убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

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«Есть все основания полагать, что за его (Захарченко — прим. “Ленты.ру”) убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — сказала она.

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«В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (…). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне», — добавила Захарова.

В МИД подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования «этого преступления».

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская подтвердила информацию о гибели Захарченко и заявила, что его убийство является «результатом междоусобных войн».

Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар» недалеко от его резиденции. Также пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он госпитализирован. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.

Следите за развитием темы«Убит глава ДНР Александр Захарченко»
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