Москва обвинила Киев в убийстве главы ДНР и кровавой бойне

«Есть все основания полагать, что за его (Захарченко — прим. “Ленты.ру”) убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — сказала она.

Читайте также Случаи покушений на глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР

«В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (…). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне», — добавила Захарова.

В МИД подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования «этого преступления».

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская подтвердила информацию о гибели Захарченко и заявила, что его убийство является «результатом междоусобных войн».