Киев отреагировал на убийство Захарченко

«Мы считаем это результатом междоусобных войн», — сказала представитель спецслужбы. Обвинения в причастности к произошедшему СБУ отвергает, сообщает РИА Новости.

Глава аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, как передает «Интерфакс», заявил, что в Киеве допускают и другую версию случившегося: «Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней».