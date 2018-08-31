Киев отреагировал на убийство Захарченко

«Мы считаем это результатом междоусобных войн», — сказала представитель спецслужбы. Обвинения в причастности к произошедшему СБУ отвергает, сообщает РИА Новости.
Глава аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, как передает «Интерфакс», заявил, что в Киеве допускают и другую версию случившегося: «Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней».
Захарченко скончался в результате получения смертельного ранения при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар». Также пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он госпитализирован. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом. По данным источников, уже задержаны подозреваемые — украинские диверсанты и связанные с ними лица.
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