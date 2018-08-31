Убит глава ДНР Александр Захарченко. Главное

Источник: РИА "Новости"

Глава ДНР Александр Захарченко убит в центре Донецка. Взрыв прогремел недалеко от резиденции вечером в пятницу, 31 августа. Власти самопровозглашенной республики квалифицировали произошедшее как теракт. Подозреваемые, по данным источников, — украинские диверсанты. Подробнее читайте в материале портала iz.ru.

Что произошло

В пятницу, 31 августа, «Донецкое агентство новостей» сообщило о взрыве в центральной части Донецка. Он прогремел примерно в 17:30 мск на бульваре имени Пушкина в районе ресторана «Сепар», расположенном неподалеку от резиденции главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

Источник: РИА "Новости"

На тот момент, по данным агентства, территория заведения уже была оцеплена полицией, около нее находились несколько машин скорой помощи.

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Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадал один человек — его увезли в больницу. Спустя несколько минут источники дали другие данные: трое пострадавших, один погибший. Имена не назывались. Следом появились данные о том, что среди раненых — Александр Захарченко. Причем он получил смертельные травмы, сообщило РЕН ТВ.

По данным источников в силовых ведомствах самопровозглашенной республики, Захарченко скончался от полученных травм. Эту информацию подтвердил депутат народного собрания совета ДНР Владислав Бердичевский, а также пресс-секретарь главы республики Алена Алексеева.

Появились также новые сведения о том, что при взрыве в кафе в центре Донецка получил ранения руководитель министерства финансов ДНР Александр Тимофеев.

Кто виноват

Спецслужбы республики квалифицировали произошедшее как теракт. В беседе с «Донецким агентством новостей» представительница администрации заявила, что «Захарченко погиб в результате террористического акта». Никаких подробностей правоохранительные органы страны пока не сообщали. По предварительным данным, около кафе сработало мощное взрывное устройство.

Сотрудники силовых ведомств уже задержали подозреваемых в организации взрыва:

Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики.

По его данным, подозреваемых перехватили, когда они ехали по проспекту Богдана Хмельницкого.

На территории ресторана, где прогремел взрыв, пожар. На месте работают спасательные службы, взрывохтеники, медики и сотрудники других экстренных служб. По информации с места происшествия, перекрыты часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский.

Источник: РИА "Новости"

Кто такой Захарченко

Александру Захарченко на момент гибели было 42 года. Глава ДНР — уроженец Донецка, там же окончил техникум промышленной автоматики по специальности «горный электромеханик». Впоследствии поступил в Донецкий юридический институт МВД Украины, однако не окончил его.

Новость Биография Александра Захарченко

Карьеру начал по рабочей специальности на шахте. Затем поменял ручной труд на предпринимательство, однако в той же, угольной отрасли. В 2010-м Захарченко возглавил местное отделение харьковской общественной организации «Оплот» и созданный на ее основе батальон вплоть до активизации боевых действий на Украине.

Во время смены власти на Украине он сразу же вошел в состав народного ополчения, которое сформировалось в Донецкой области, вместе с ним пошел на штурм здания местной администрации в апреле 2014 года. 11 мая того же года занял должность военного коменданта Донецка после референдума о независимости ДНР, потом стал замминистра внутренних дел республики. Впоследствии также был назначен сначала председателем Совета министров. На пост главы республики был избран в результате выборов, получив более 77% процентов голосов избирателей.

Захарченко, неоднократно участвовавший в боевых действиях, одновременно являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами республики. Он представлял интересы ДНР в ходе переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в регионе. Его подпись стоит под документом о комплексе мер по реализации минских соглашений.

У Александра Захарченко есть жена и четверо сыновей.

Как отреагировали власти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти расценивают убийство главы ДНР как теракт. Дипломат подчеркнула, что необходимо провести полноценное расследование:

Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан.

Киев уже усугубляет ситуацию в регионе, которая и так сложная. «Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне (контактная группа по урегулированию ситуации на Украине заключила “школьное перемирие” с 29 августа. — Прим. iz.ru)», — добавила представитель МИД.

Новость Киев отреагировал на убийство Захарченко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, комментируя гибель Захарченко, назвала ее «результатом междоусобных войн». Киев отвергает какую-либо причастности к происшествию и не исключает, что в нем замешана Москва.

«Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней», — сказал глава аппарата главы веждомства Игорь Гуськов.

«Донецк отомстит за это преступление», — заявил полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Что дальше

Смерть Александра Захарченко — трагедия. Его гибель негативно скажется на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он подчеркнул, что глава ДНР — очень искренний и мужественный человек, который «отдал эту жизнь во имя свободы и безопасности своих соотечественников»:

Когда совершаются преступления, тем более теракты, как в этом случае, очень важно не мешать следствию поспешными и категоричными умозаключениями. Сейчас ясно одно — те, кто это сделал, никак не заинтересованы в мирном и политическом решении конфликта на Донбассе.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов расценивает убийство Александра Захарченко как возможный спусковой крючок для последующих опасных событий. «То, что минский процесс зашел в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания», — уверен эксперт.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько высказал мнение в беседе с РИА Новости, что украинские власти могут воспользоваться произошедшим для эскалации конфликта. Убийство Захарченко — дело рук сотрудников СБУ, уверен в свою очередь бывший директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев: