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20:58 (мск), источник: RNS

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, сообщает пресс-служба Кремля.

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Источник: AP 2018

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Александра Владимировича Захарченко», — обратился Путин к родным и близким главы ДНР и жителям Донбасса.

Глава государства отметил, что Захарченко был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, а также патриотом Донбасса. Путин подчеркнул, что в трудное для своего родного края время глава ДНР встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность и вёл за собой людей.

Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится.
Владимир Путин
президент России

Президент рассчитывает, что организаторы и исполнители данного преступления понесут заслуженное наказание.

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», — подытожил Путин.

Ранее в администрации Захарченко официально подтвердили информацию о его смерти, сообщало «Донецкое агентство новостей» (ДАН). Сегодня в центре Донецка в ресторане «Сепар» прогремел взрыв. Достоверно известно о троих пострадавших.

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