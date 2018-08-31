И.о. главы ДНР назначен вице-премьер Трапезников
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Он будет временно исполнять обязанности главы самопровозглашенной республики после убийства Александра Захарченко.
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Он будет временно исполнять обязанности главы самопровозглашенной республики после убийства Александра Захарченко.
Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после гибели Александра Захарченко стал
В соответствии с частью первой статьи 102 конституции ДНР принято решение в связи с гибелью Захарченко возложить обязанности на заместителя председателя Совмина Трапезникова Дмитрия Викторовича.
В пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе «Сепар». В результате взрыва Захарченко получил смертельное ранение, пострадал глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.
По данным источника, один из охранников Захарченко мог иметь отношение к организации покушения. Ранее сообщалось, что по данному делу уже задержано несколько человек: украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики.
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