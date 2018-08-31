Ирак закрыл воздушное пространство для российского военного самолета

Как отмечает издание, самолет, вероятно, еще раз попытается пролететь над Ираком, чтобы попасть в Сирию.

Из России в Сирию можно лететь через Турцию, однако Стамбул не разрешает российским ВКС входить в воздушное пространство страны, хотя несколько раз военные машины все же осуществляли полеты над республикой, передает «Интерфакс». Москва для этих целей пользуется в основном воздушным пространством Ирака и Ирана.