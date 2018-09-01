США объявили о прекращении выделения ООН средств для оказания помощи Палестине

Источник: AP 2018

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Администрация внимательно рассмотрела вопрос и пришла к выводу, что США не будут совершать дополнительные выплаты БАПОР. Когда в январе мы выделили помощь на сумму в $60 млн, мы ясно дали понять, что США больше не намерены нести на себе крайне непропорциональное бремя расходов на БАПОР, которое висело на нас многие годы», — отмечается в документе.

Читайте также США пересмотрели решение о выделении $200 млн палестинцам

«Помимо дефицита бюджета и неспособности организовать адекватное и целесообразное разделение финансового бремени, сама модель работы и бюджетные практики, использовавшиеся БАПОР многие годы — в том числе с учетом бесконечно и стремительно расширяющегося числа получателей помощи — являются просто-напросто нерациональными и находятся в кризисе уже многие годы. Соединенные Штаты больше не будут переводить новые средства на эту деятельность, имеющую непоправимые недостатки», — говорится в заявлении. Взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе «прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров».

Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение «ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию».

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

В начале января Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем, а 16 января Госдеп объявил, что США перечислят БАПОР $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. В прошлом году Вашингтон выделил более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета агентства. Сокращение американского финансирования поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение. Как отмечала газета Washington Post, решение США отказаться от финансовой помощи БАПОР, по мнению экспертов, ухудшит и без того сложную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к росту уровня насилия, особенно в секторе Газа.