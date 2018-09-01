США объявили о прекращении выделения ООН средств для оказания помощи Палестине
ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/ — В Вашингтоне также подчеркнули, что неоднократно предупреждали о серьезных недостатках в работе агентства помощи палестинским беженцам.
ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/ — В Вашингтоне также подчеркнули, что неоднократно предупреждали о серьезных недостатках в работе агентства помощи палестинским беженцам.
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя
«Помимо дефицита бюджета и неспособности организовать адекватное и целесообразное разделение финансового бремени, сама модель работы и бюджетные практики, использовавшиеся БАПОР многие годы — в том числе с учетом бесконечно и стремительно расширяющегося числа получателей помощи — являются
Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение «ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию».
В начале января Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем, а 16 января Госдеп объявил, что США перечислят БАПОР $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. В прошлом году Вашингтон выделил более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета агентства. Сокращение американского финансирования поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение. Как отмечала газета Washington Post, решение США отказаться от финансовой помощи БАПОР, по мнению экспертов, ухудшит и без того сложную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к росту уровня насилия, особенно в секторе Газа.