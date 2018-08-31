В МИД РФ повторили, что за убийством Захарченко стоит Киев

«Практически нет сомнений, что за убийством Захарченко стоит Киев», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК). В качестве доказательства она привела аргумент о том, что «почерк» очевиден.

Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Источник в Минздраве ДНР сообщил «Интерфаксу», что ранена также руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. «Всего вместе с пострадавшими и погибшими, жертвами взрыва в кафе в Донецке стали 11 человек», — сказал собеседник агентства.