Трамп возмутился из-за утечки в СМИ его комментариев о переговорах с Канадой

Источник: Reuters

«Я дал комментарии агентству Bloomberg по поводу Канады не под запись; а это значимое соглашение было бесцеремонно нарушено. Отлично, еще один бесчестный репортаж. Я привык к этому. По крайней мере, Канада знает, в чем заключается моя позиция!» — написал президент в своем твиттере.

Ранее в канадской газете Totonto Sun появилась конфиденциально озвученная позиция Трампа по бескомпромиссному подходу к переговорам по торговле с Канадой.

Как поясняет The Hill, эти замечания Трампа, по-видимому, прозвучали накануне — во время интервью, данному Bloomberg в Овальном кабинете.

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Toronto Sun, в свою очередь, заявила, что, хотя Bloomberg и приняло условие президента не публиковать его комментарий, непосредственно между канадской газетой и Белым домом подобного соглашения не было. При этом, как отмечает The Hill, неясно, каким образом приватные высказывания Трампа попали в распоряжение Toronto Sun.