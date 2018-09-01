Задержанные после убийства Захарченко признали, что за ними стоит Украина

Источник: РИА "Новости"

«Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — приводит слова Трапезникова «Донецкое агентство новостей».

Ранее сообщалось, что сразу после взрыва в кафе «Сепар» было задержано несколько подозреваемых. Еще тогда донецкие власти называли их «украинскими диверсантами».

В данный момент в ДНР усилены меры безопасности, введен комендантский час с 23.00. Трапезников заявил, что в Донецке ждут провокаций на линии соприкосновения с украинской стороной.

Есть движение военной техники, зафиксирован ряд нарушений. Мы держим руку на пульсе и владеем ситуацией. Провокации ожидаются, мы к ним готовы. Дмитрий Трапезников И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики

Трапезников отметил, что на все улицы городов республики выведены патрули полиции и гражданам ДНР беспокоиться не о чем. «Безопасность обеспечена», — добавил он.