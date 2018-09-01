Задержанные после убийства Захарченко признали, что за ними стоит Украина
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные по делу о взрыве в Донецке, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, признали причастность украинской стороны к взрыву.
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