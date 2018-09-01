Лавров прокомментировал «пророссийскую» речь Макрона

«Честно говоря, не могу себе представить, чтобы президент Франции Макрон опирался на что-либо, кроме собственных убеждений во внешней политике, когда он адресует свои напутствия французским дипломатам, работающим за рубежом. Я уверен, что это вызревало не за один день, а продолжительный период времени», — заявил Лавров в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1», отвечая на шутливый вопрос, не была ли речь Макрона написана в МИД РФ.