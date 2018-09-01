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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Лавров прокомментировал «пророссийскую» речь Макрона

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Резкое выступление президента Франции Эммануэля Макрона в адрес США объясняется тем, что уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Источник: РИА Новости

Ранее Макрон, выступая перед дипломатами, раскритиковал США и заявил, что нужно выстраивать отношения с Россией и Турцией.

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«Честно говоря, не могу себе представить, чтобы президент Франции Макрон опирался на что-либо, кроме собственных убеждений во внешней политике, когда он адресует свои напутствия французским дипломатам, работающим за рубежом. Я уверен, что это вызревало не за один день, а продолжительный период времени», — заявил Лавров в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1», отвечая на шутливый вопрос, не была ли речь Макрона написана в МИД РФ.

По мнению министра, это связано не только с тем, что в 2016 году произошла смена администрации в США.

Образ действий США на международной арене, конечно, заставляет всех задуматься. Никто не хочет быть в ссоре с США, а, наоборот, иметь нормальные, конструктивные и добрые отношения. Но точно так же любая мало-мальски уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

По его оценке, сила диктата со стороны США в адрес Европы такова, что все сложившиеся за многие десятилетия договоренности и понимания в международных отношениях «идут по боку».

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