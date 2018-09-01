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15:58 (мск), источник: ТАСС

Волкер: США могут оказать помощь Украине поставками летального оружия

По словам спецпредставителя Госдепа по Украине, украинцы, защищая свою страну, «каждую неделю теряют солдат».

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Источник: AP 2018

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа готова оказать помощь Украине поставками летальных видов вооружений помимо противотанковых ракет, которые Соединенные Штаты передали Киеву в апреле. Об этом заявил в интервью газете The Guardian спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

По его словам, украинцы, защищая свою страну, «каждую неделю теряют солдат».

И в связи с этим для Украины естественно наращивать свой военный потенциал, заниматься самообороной, естественно обращаться за помощью и естественно, что другим странам следует им помочь. И, конечно, им нужна помощь в виде летального вооружения, потому что по ним стреляют.
Курт Волкер
спецпредставитель Госдепартамента по Украине

Он сказал, что у США «может состояться разговор с Украиной, как с любой другой страной, о том, что им нужно». «Я думаю, — пояснил Волкер, — что состоится определенная дискуссия в отношении военно-морского потенциала, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. И поэтому им нужно восстановить военно-морские силы, и у них также очень ограниченный военно-воздушный потенциал. Я думаю, что нам придется обратить внимание на противовоздушную оборону».

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Волкер также заявил в интервью, что сам он был уверен, что президент США Дональд Трамп поддержит позицию своей страны в отношении Украины на июльском саммите в Хельсинки. При этом он отверг предположения, что его усилия по сохранению последовательного давления на Россию со стороны Запада были подорваны гораздо более мягкой риторикой Трампа, поскольку глава Белого дома неоднократно выражал свое желание снять антироссийские санкции и, как утверждалось, заявил лидерам G7 об обоснованности пребывания Крыма в составе России, поскольку население полуострова говорит по-русски.

«Президент, похоже, пытается открыть канал диалога с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы, если появится возможность решить проблемы, у нас было бы средство для этого», — пояснил Волкер. При этом он назвал такой подход «умным и важным».

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