Минобороны обвинило США в подготовке боевиков в Сирии
Рано утром в субботу недалеко от Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с группой боевиков. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.
Рано утром в субботу недалеко от Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с группой боевиков. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.
«В результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания», — говорится в сообщении центра, поступившем в редакцию.
На допросе пленные боевики рассказали, что они из бандформирования «Восточные львы», которое насчитывает около 500 человек. Их лагерь подготовки находится рядом с американской военной базой в районе населенного пункта
Эти показания еще раз подтверждают, что на территории базы США находятся центры по подготовке боевиков, «обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», считает Минобороны России.
Боевики, пытавшиеся прорваться в сторону Пальмиры, планировали провести серию терактов, чтобы обеспечить проход остальным членам группировки для захвата города, считает Минобороны.
Рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 000 женщин и детей из Ракки и