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16:15 (мск), источник: Ведомости

Минобороны обвинило США в подготовке боевиков в Сирии

Рано утром в субботу недалеко от Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с группой боевиков. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.

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Источник: Reuters

«В результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания», — говорится в сообщении центра, поступившем в редакцию.

На допросе пленные боевики рассказали, что они из бандформирования «Восточные львы», которое насчитывает около 500 человек. Их лагерь подготовки находится рядом с американской военной базой в районе населенного пункта Эт-Танф.

«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», — сообщили российские военные.
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Эти показания еще раз подтверждают, что на территории базы США находятся центры по подготовке боевиков, «обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», считает Минобороны России.

Боевики, пытавшиеся прорваться в сторону Пальмиры, планировали провести серию терактов, чтобы обеспечить проход остальным членам группировки для захвата города, считает Минобороны.

Рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 000 женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора, которые по сути являются «живым щитом» для боевиков, добавило Минобороны.

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