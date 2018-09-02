NYT сообщила о попытках США завербовать Дерипаску

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как рассказали изданию бывшие и действующие чиновники, а также люди из окружения самого российского бизнесмена, американские спецслужбы предлагали Олегу Дерипаске помощь в получении визы в США и решении других юридических проблем. Взамен они хотели получить от бизнесмена «информацию о российской организованной преступности, а позднее — о возможной помощи России кампании президента Дональда Трампа в 2016 году».

В частности, спецслужбы хотели выяснить у господина Дерипаски, являлся ли бывший руководитель штаба Трампа Пол Манафорт связующим звеном между предвыборной кампанией республиканца и Кремлем. С этой целью агенты ФБР нанесли неожиданный визит в дом бизнесмена в Нью-Йорке, но тот назвал предположения спецслужб нелепыми и не выразил желание встречаться с ними еще раз. Источник издания добавил, что бизнесмен сообщил о попытках вербовки российским властям.

По информации газеты, попытка завербовать Олега Дерипаску была частью более широких усилий по оценке возможного сотрудничества с «примерно полдюжины самых богатых людей России», которые связаны с президентом Владимиром Путиным. Отмечается, что двумя участниками этой кампании были автор скандального досье на Дональда Трампа, бывший агент британской разведки Кристофер Стил и сотрудник министерства юстиции США Брюс Ор.

Напомним, 6 апреля Управление контроля зарубежных активов Министерства финансов США включило Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, включая «Русал», в SDN-список. Резидентам США запрещено вести бизнес с включенными в список компаниями, а им закрыт доступ к финансовой системе страны. От работы с «Русалом» отказались многие трейдеры и партнеры.