Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Обнищавшему в ВСУ актеру Пашинину нашли работу в России
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Внучка Иосифа Кобзона скорбит по деду
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Кейт Бланшетт и Ирина Шейк блистали на красной дорожке в Италии
Полгода на войне без охраныХолодный душ, простая еда, землетрясение в единственный выходной. На что похожа жизнь «врача без границ»
Подсчитано наследство Кобзона
Как россияне отреагировали на обращение Путина
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
Петросян почтил память Кобзона шуткой из «Кривого зеркала»
Первый канал уволил ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника
Рудковская в центре скандала из-за смерти Кобзона
Полина Гагарина зажигательно станцевала в красном мини
Кейт Бланшетт и Ирина Шейк блистали на красной дорожке в Италии
"Хорошая поза для секса": Глюкоза удивила фанатов фото - мнение
Бизнесмен из РФ предложил модели 21 млн за ночь
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
10 решений для вертикального хранения в квартире
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
08:04 (мск), источник: Известия

В США увидели связь между акустической атакой на дипломатов и Россией

Нейрофизиолог Аллан Фрей, долгое время консультировавший власти США, предположил, что микроволновую атаку на американских дипломатов могла организовать часть кубинского руководства, ориентирующаяся на связи с РФ.

Наверх
Источник: Reuters

Как пишет The New York Times, это могло быть сделано для того, чтобы сорвать улучшение отношений Гаваны с Вашингтоном. По словам Фрея, который в 1960-х годах открыл акустическое воздействие микроволн («эффект Фрея»), американские следователи обращались к нему по этому делу.

В 2017 году госдепартамент США заявлял, что более 20 сотрудников американского посольства в Гаване подверглись акустическим атакам, в результате чего стали страдать от потери слуха, головной боли, слабости и плохого сна.

Впоследствии властям США так и не удалось найти доказательства и причины проведения атак. В рамках расследования представители Госдепартамента приезжали на Кубу.

Нейрохирурги раскритиковали доклад об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе
Во время загрузки произошла ошибка.
17 августа© Ньюстюб
 Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
«Донецк отомстит»: убит глава ДНР Александр Захарченко
Эксперты предупредили: цены на продукты стартовали вверх
В Сети высмеяли Клинтона, уставившегося на Ариану Гранде
В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко
Лавров прокомментировал «пророссийскую» речь Макрона
Япония подняла истребители из-за российских самолетов
Чем мировой экономике грозит выход США из ВТО
Спорт
Фартовый Шапи. Воспитанник «Краснодара» остановил чемпиона Галицкий мечтал именно об этом
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Новый российский суперседан: круто или нет? Сегодня мы публикуем только те факты об Aurus Senat (бывший проект «Кортеж»), которых не знали ранее. А заодно выясняем, какой получилась машина, крутой или так себе
Кино
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова Артистка объяснила, почему набросилась на режиссера Елену Лебедеву во время съемок передачи «Прямой эфир»
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Удачная перепланировка двухкомнатной квартиры в Петербурге
Леди
Леди Гага затмила всех на красной дорожке в Италии Знаменитости показали роскошные наряды (фото)
Дети
Бенедикт Камбербэтч станет отцом в третий раз Слухи о беременности жены актера Софи Хантер подтвердились
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь