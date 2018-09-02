В США увидели связь между акустической атакой на дипломатов и Россией

Источник: Reuters

Как пишет The New York Times, это могло быть сделано для того, чтобы сорвать улучшение отношений Гаваны с Вашингтоном. По словам Фрея, который в 1960-х годах открыл акустическое воздействие микроволн («эффект Фрея»), американские следователи обращались к нему по этому делу.

В 2017 году госдепартамент США заявлял, что более 20 сотрудников американского посольства в Гаване подверглись акустическим атакам, в результате чего стали страдать от потери слуха, головной боли, слабости и плохого сна.