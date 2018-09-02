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13:49 (мск), источник: Сиб.фм

Более тысячи новосибирцев пришли на митинг против пенсионной реформы

Новосибирцы присоединились к Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, более тысячи горожан собралось 2 сентября на площади у ГПНТБ.

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Организаторами митинга стали КПРФ и другие левые движения — «Яблоко» и «Демократический выбор». Ему предшествовала большая агитационная работа, активисты проводили в городе пикеты под лозунгом «Не вышел второго сентября — не вышел на пенсию», во время которых раздавали партийную литературу и листовки с призывом прийти на акцию протеста.

«Несмотря на недавние подачки нашего правительства, главное понимать суть реформы. Понимать, что если мы позволим её принять, то власти пойдут дальше и продолжат забирать деньги у нас из кармана», — отмечают организаторы.

Кстати, коалиция оппозиционных сил приглашала на митинг и депутатов Госдумы от Новосибирской области, которые поддержали повышение пенсионного возраста, но пока что на площади они замечены не были.

Аналогичные митинги проходят 2 сентября в Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске, Иркутске, Новокузнецке, Омске, Томске и многих других сибирских городах.

На этом Всероссийская акция протеста не завершится. КПРФ уже анонсировала проведение митингов по всей стране 22 сентября — накануне решающего голосования по законопроекту в Госдуме. Противники пенсионной реформы будут продолжать настаивать на проведении референдума по этому вопросу.

Напомним, одних противников пенсионной реформы выступление Владимира Путина от 29 августа смягчило и задобрило, а других, наоборот, ещё сильнее разозлило.

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