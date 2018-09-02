Дальний Восток не поддержал митинги КПРФ против повышения пенсионного возраста
МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Вместо заявленных тысяч людей, собралось всего пару сотен.
МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Вместо заявленных тысяч людей, собралось всего пару сотен.
На Дальнем Востоке прошли митинги КПРФ с небольшим количеством человек.
К примеру, во Владивостоке было заявлено 2000 человек, однако по факту на площади оказалось не более 250. Основная претензия «левых» была к партии «Единая Россия», а точнее к тем законам, которые та выдвигает. Больше всего негодования вызвали изменения в пенсионной системе. К слову, президент России выступил с предложением смягчить реформу в пользу трудящихся граждан.
«Правительство в отставку», — с такими призывами протестовали, по данным ФедералПресс, 30 человек в
Напомним, 29 августа президент РФ Владимир Путин поставил точку в спорах о будущем пенсионной системы.