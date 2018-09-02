Дальний Восток не поддержал митинги КПРФ против повышения пенсионного возраста

К примеру, во Владивостоке было заявлено 2000 человек, однако по факту на площади оказалось не более 250. Основная претензия «левых» была к партии «Единая Россия», а точнее к тем законам, которые та выдвигает. Больше всего негодования вызвали изменения в пенсионной системе. К слову, президент России выступил с предложением смягчить реформу в пользу трудящихся граждан.