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13:27 (мск), источник: ФедералПресс

Дальний Восток не поддержал митинги КПРФ против повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Вместо заявленных тысяч людей, собралось всего пару сотен.

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Источник: РИА "Новости"

На Дальнем Востоке прошли митинги КПРФ с небольшим количеством человек.

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Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

К примеру, во Владивостоке было заявлено 2000 человек, однако по факту на площади оказалось не более 250. Основная претензия «левых» была к партии «Единая Россия», а точнее к тем законам, которые та выдвигает. Больше всего негодования вызвали изменения в пенсионной системе. К слову, президент России выступил с предложением смягчить реформу в пользу трудящихся граждан.

«Правительство в отставку», — с такими призывами протестовали, по данным ФедералПресс, 30 человек в Петропавловске-Камчатском, 50 человек в Магадане и, по данным МВД, 150 человек в Биробиджане.

Напомним, 29 августа президент РФ Владимир Путин поставил точку в спорах о будущем пенсионной системы.

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