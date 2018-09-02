«Пенсионные» митинги: короткий всплеск на краю мутной лужи

В городах России проходят митинги против законодательного оформления пенсионной реформы. Устроители акций протеста — представители и сторонники КПРФ — в этот раз промахнулись в своих прогнозах в разы — во Владивостоке против заявленных 1200 и гордо объявленных по итогу двух тысяч реально на митинг, по данным правоохранительных органов, вышли 250 человек, в Биробиджане — около 200 (и это с привлечением «Справедливой России»). Также по данным регионального МВД, в общей сложности на митинг в Петропавловске-Камчатском вышло 30 человек, в Магадане — 50.

В Омске, где КПРФ традиционно заявляет об очень сильном региональном отделении, в митинге приняли участие около 800 человек, в Екатеринбурге, (по данным, опубликованным в «Новой газете») — акция «Позорный полк» собрала около 500 человек, что для Екатеринбурга — за пределами статистической значимости.

В Новосибирске собрались, по данным МВД, 1200 человек. Но все они были в большей степени заняты очевидными противоречиями между теряющим свое влияние «красным» мэром Анатолием Локотем и временно исполняющим обязанности главы региона Андреем Травниковым.

Итого к 13 часам мск мы видим, что ключевые города Сибири и Дальнего Востока отреагировали на призывы КПРФ довольно вяло.

Инфографика Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

Внимательный наблюдатель, опуская традиционные сезонные работы, погоду и начало учебного года, свяжет это с двумя основными факторами.

Первое — коммунисты не смогли мобилизовать своих странников, растратив силы в борьбе за собственный пиар в преддверии единого дня голосования 9 сентября.