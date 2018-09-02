«Ъ» опубликовал секретную директиву ООН по Сирии
В распоряжении «Ъ» оказалась секретная директива Организации объединенных наций (ООН) о работе в Сирии.
В распоряжении «Ъ» оказалась секретная директива Организации объединенных наций (ООН) о работе в Сирии.
В документе прямо указывается, что только после того, как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход власти в Сирии, ООН будет готова содействовать реконструкции в этой стране. По данным «Ъ», автором документа является американский дипломат, бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший пост этой весной.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассказав о существовании документа, заявил, что считает его примером «манипуляции западных стран секретариатами международных организаций». Через несколько дней после заявления господина Лаврова официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик опроверг существование директивы.