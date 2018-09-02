«Ъ» опубликовал секретную директиву ООН по Сирии

В документе прямо указывается, что только после того, как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход власти в Сирии, ООН будет готова содействовать реконструкции в этой стране. По данным «Ъ», автором документа является американский дипломат, бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший пост этой весной.