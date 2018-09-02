Песков рассказал о «жестких» переговорах Путина и Порошенко

Ранее в СМИ появились отрывки из книги бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который рассказал, что Путин на переговорах «нормандской четверки» в феврале 2015 г. угрожал Порошенко.
«Во время очень напряженных переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая — ред.) формулировка не использовалась», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1» (цитата «РИА Новости»).
Мемуары Олланда под названием «Уроки власти» были изданы в апреле 2018 г. Фрагменты книги, в частности, опубликовало украинское издание Gordon.ua. Описывая переговоры «нормандской четверки», Олланд отметил, что Путин и Порошенко постоянно повышали голос друг на друга.
«Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины присутствуют. Путин спохватился и взял себя в руки», — написал Олланд, добавив, что Порошенко «защищал суверенитет своей страны», а Путин «добивался автономии для восставших провинций».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.