В США заявили, что Маккейн передал Путину «послание» на своих похоронах
Сенатор Джон Маккейн оставил «послание» президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу на собственных похоронах. Об этом написала в Twitter
Сенатор Джон Маккейн оставил «послание» президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу на собственных похоронах. Об этом написала в Twitter
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Она обратила внимание на то, что Маккейн сам тщательно планировал «каждую деталь» собственных похорон. Пауэр утверждает, что сенатор неслучайно пригласил на церемонию президента Украины Петра Порошенко и отвел ему место рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Сенатор от Аризоны Джон Маккейн являлся одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. С 1982 года он был членом палаты представителей, а затем сенатором.
Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.
Политик имел репутацию «ястреба». Он занимал крайне жесткую позицию по отношению к Москве, постоянно критикуя российское руководство и, в частности, выступая за расширение санкций. Россию Маккейн называл «бензоколонкой, маскирующейся под страну».