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20:09 (мск), источник: РИА Новости

В США заявили, что Маккейн передал Путину «послание» на своих похоронах

Сенатор Джон Маккейн оставил «послание» президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу на собственных похоронах. Об этом написала в Twitter экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.

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Источник: AP 2018

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Она обратила внимание на то, что Маккейн сам тщательно планировал «каждую деталь» собственных похорон. Пауэр утверждает, что сенатор неслучайно пригласил на церемонию президента Украины Петра Порошенко и отвел ему место рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается рядом со своими друзьями и союзниками», — заметила экс-дипломат.
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Опубликовано прощальное послание Маккейна

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн являлся одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. С 1982 года он был членом палаты представителей, а затем сенатором.

Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Политик имел репутацию «ястреба». Он занимал крайне жесткую позицию по отношению к Москве, постоянно критикуя российское руководство и, в частности, выступая за расширение санкций. Россию Маккейн называл «бензоколонкой, маскирующейся под страну».

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