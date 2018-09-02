В США заявили, что Маккейн передал Путину «послание» на своих похоронах

Источник: AP 2018

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Она обратила внимание на то, что Маккейн сам тщательно планировал «каждую деталь» собственных похорон. Пауэр утверждает, что сенатор неслучайно пригласил на церемонию президента Украины Петра Порошенко и отвел ему место рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается рядом со своими друзьями и союзниками», — заметила экс-дипломат.

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Сенатор от Аризоны Джон Маккейн являлся одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. С 1982 года он был членом палаты представителей, а затем сенатором.

Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.