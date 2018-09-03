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10:07 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ прогнозирует явку на выборах мэра Москвы почти 32%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/ — Согласно опросу, предварительным лидером называют Сергея Собянина.

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Источник: Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует, что явка на предстоящих в единый день голосования 9 сентября выборах мэра Москвы может составить порядка 32%.

Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов инициативного опроса ВЦИОМ «Электоральные предпочтения москвичей», проведенного 28—30 августа, «интерес москвичей к выборам в последних числах августа остался на прежнем уровне — прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8%». Это, отмечает ВЦИОМ, «соответствует уровню 2013 года».

При этом социологи обращают внимание, что «избирательная кампания стала более заметной: только около четверти тех, кто не исключает возможность прийти на выборы (33%), говорят, что не видели агитационные материалы ни одного из кандидатов».

Среди кандидатов, претендующих на пост столичного градоначальника, лидером является действующий мэр Сергей Собянин, указывает ВЦИОМ. По его информации, прогнозный результат Собянина, баллотирующегося в порядке самовыдвижения, вырос с 65,5%, по результатам опроса 6—10 августа, до 69,4%, которые фиксирует последнее исследование.

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«Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, прогноз которого также увеличился с 10,1% до 13,2%», — утверждает ВЦИОМ. Остальные оппозиционные кандидаты, по данным социологов, «сдают» позиции в прогнозе, причем «особенно заметно снизился расчетный результат [кандидата от ЛДПР] Михаила Дегтярева — с 11,1% до 7,8%». Показатели кандидата «Справедливой России» Ильи Свиридова за указанный период снизились с 7,1% до 6,5%, а кандидата «Союза горожан» Михаила Балакина — с 4,3% до 1,4%, следует из материалов ВЦИОМ.

В то же время ВЦИОМ отмечает, что «среди тех, кто “точно намерен” принять участие в выборах, заметной остается доля неопределившихся (16%), кто пока не решил, за кого из кандидатов отдать свой голос».

Факторы голосования

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, ключевой этап избирательной кампании, когда избиратели принимают решение об участие в голосовании, — это последняя неделя перед выборами.

Активность штабов кандидатов во многом определит итоговый результат. Ситуация в первую неделю сентября может существенно отличаться от ситуации августа.
Валерий Федоров
генеральный директор ВЦИОМ

Глава ВЦИОМ объясняет это тем, что «завершилось время массовых отпусков, а значит в город вернулась значительная часть избирателей, которые не сталкивались с предвыборной агитацией и по объективным причинам не участвовали в опросах, проведенных в августе».

Он также призывает учитывать и «дачный фактор». «Хорошая погода, желание москвичей провести на природе последние теплые выходные традиционно негативно влияют на явку», — констатирует Федоров.

«Так что представленный расчет является скорее ориентиром, на достижение которого еще предстоит много поработать участникам выборов», — указывает руководитель ВЦИОМ.

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Методика исследования

Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен с 28 по 30 августа среди жителей Москвы старше 18 лет методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, объем выборки составил 1,8 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Согласно требованиям российского избирательного законодательства, публикация опросов общественного мнения относительно результатов голосования запрещена в течение пяти дней до выборов, а также непосредственно в день выборов. Таким образом, нынешний опрос ВЦИОМ — один из последних в преддверии 9 сентября.

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