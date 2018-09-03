Во Франции признали победу Асада в Сирии

Источник: РИА "Новости"

«Асад выиграл войну, мы должны признать это. Но он не добился мира», — сказал министр. По его словам, для этого Дамаску необходимо принять политическое решение при участии международных посредников.

Ле Дриан считает, что если сирийским властям удастся освободить провинцию Идлиб от террористов, это не решит проблем, которые спровоцировали конфликт. Он добавил, что Франция будет участвовать в мирном разрешении ситуации в рамках обсуждения в Генеральной ассамблее ООН.

По словам министра, западная коалиция может нанести удары по Сирии в случае, если Дамаск будет использовать химическое оружие против мирного населения.