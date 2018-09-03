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07:56 (мск), источник: Сиб.фм

Участниками митинга против пенсионной реформы стали 4 тысячи новосибирцев

КПРФ, организовавшая 2 сентября Всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста, назвала число участников митинга в Новосибирске.

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По данным регионального отделения партии, на площадь перед ГПНТБ пришли 4 тысячи человек. Аналогичные митинги прошли в Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске, Иркутске, Новокузнецке, Омске, Томске и многих других сибирских городах.

«Среди митингующих как нынешние пенсионеры, так и те, кто только приближаются к пенсионному возрасту, молодёжь. Многие пришли на протест целыми семьями вместе с маленькими детьми», — сообщили организаторы акции протеста.

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Помимо КПРФ, в ней приняли участие другие политические силы левых взглядов, а также «Яблоко» и «Демократический выбор». Активисты сменяли друг друга на сцене, все они говорили о том, что после обращения президента к народу уже нет сомнений, что пенсионную реформу никто не остановит.

«У нас есть деньги, чтобы повысить пенсию и не поднимать пенсионный возраст. Но все они в карманах олигархов. Сегодня около 270 млрд долларов имеют в карманах 25 семей. Сегодня огромный разрыв между бедными и богатыми в нашей стране, даже Центральной Африке такой разрыв не снился. Может быть, там поискать деньги для пенсионеров?» — задалась вопросом депутат Госдумы Вера Ганзя.

Кстати, коалиция оппозиционных сил приглашала на митинг и депутатов Госдумы от Новосибирской области, которые поддержали повышение пенсионного возраста, но они на сцене замечены не были.

Ещё одна серия акций протеста должна пройти в России накануне решающего голосования по законопроекту в Госдуме — 22 сентября.

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