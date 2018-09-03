Обращение Путина по пенсиям в прямом эфире смотрели 6,8 миллиона россиян

Источник: РИА Новости

Обращение президента по пенсиям транслировали Россия 1, Россия 24, Первый канал, ТВ Центр, НТВ, РЕН ТВ, Звезда и Пятый канал. Оно началось 29 августа в 12.00 и закончилось в 12.30. Аудитория трансляции составила 6 814 389 человек. Доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории) составила 61,649%.

Замеры аудитории проводились в городах с населением свыше 100 тысяч человек, среди россиян старше четырех лет.

Для сравнения — ежегодное послание президента России Путина Федеральному собранию РФ 1 марта, которое транслировали Первый канал, Россия 1, Россия 24 и МИР, посмотрели 4 533 092 человек (исследование также велось в день трансляции среди населения старше 4 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек).

В своем обращении к россиянам Путин заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.