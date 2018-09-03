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14:59 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: единороссы могут рассчитывать на 30−35% на выборах в заксобрания

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/ — Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что Россия подходит к концу большого политического цикла, так как в марте прошли президентские выборы.

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Источник: РИА "Новости"

«Единая Россия» может расценивать результат в 30−35% голосов на выборах в региональные заксобрания 9 сентября как хороший, на итогах голосования скажутся предлагаемые властями изменения пенсионного законодательства. Такое мнение высказал в понедельник руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

По нашим прогнозам, 30−35%, если говорить о выборах в заксобрания, для «Единой России» будет хорошим результатом, что несколько ниже, чем мы привыкли наблюдать.
Глеб Кузнецов
руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ)

Выборы в заксобрания пройдут 9 сентября в 16 регионах.

Кузнецов отметил, что сейчас Россия подходит к концу большого политического цикла, так как в марте прошли президентские выборы — «высшая точка этого цикла».

«Люди, с одной стороны, теряют интерес к политике, а с другой стороны, этот интерес угасающий возвращает масштабная пенсионная реформа, которая крайне негативно сказалась на рейтинге власти в целом и “Единой России” в частности и президента отчасти», — заявил политолог.

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Кузнецов заметил, что после телеобращения Владимира Путина по поводу пенсионного законодательства «социологические показатели власти несколько изменились в сторону улучшения». «Однако сказать, что пенсионная реформа никак не повлияет на результаты единого дня голосования, нельзя. Особенно это будет значимо для выборов в законодательные собрания, в меньшей степени для выборов высших должностных лиц регионов», — подчеркнул он.

В единый день голосования 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов (их изберут депутаты заксобраний по представлению президента). В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

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