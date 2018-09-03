Эксперт: единороссы могут рассчитывать на 30−35% на выборах в заксобрания

«Единая Россия» может расценивать результат в 30−35% голосов на выборах в региональные заксобрания 9 сентября как хороший, на итогах голосования скажутся предлагаемые властями изменения пенсионного законодательства. Такое мнение высказал в понедельник руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
По нашим прогнозам, 30−35%, если говорить о выборах в заксобрания, для «Единой России» будет хорошим результатом, что несколько ниже, чем мы привыкли наблюдать.
Глеб Кузнецов руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ)
Выборы в заксобрания пройдут 9 сентября в 16 регионах.
Кузнецов отметил, что сейчас Россия подходит к концу большого политического цикла, так как в марте прошли президентские выборы — «высшая точка этого цикла».
«Люди, с одной стороны, теряют интерес к политике, а с другой стороны, этот интерес угасающий возвращает масштабная пенсионная реформа, которая крайне негативно сказалась на рейтинге власти в целом и “Единой России” в частности и президента отчасти», — заявил политолог.
Кузнецов заметил, что после телеобращения Владимира Путина по поводу пенсионного законодательства «социологические показатели власти несколько изменились в сторону улучшения». «Однако сказать, что пенсионная реформа никак не повлияет на результаты единого дня голосования, нельзя. Особенно это будет значимо для выборов в законодательные собрания, в меньшей степени для выборов высших должностных лиц регионов», — подчеркнул он.
В единый день голосования 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов (их изберут депутаты заксобраний по представлению президента). В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.