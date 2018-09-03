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15:32 (мск), источник: РИА Новости

После убийства Захарченко сложно о чем-то говорить с Киевом, заявил Песков

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. После убийства главы ДНР Александра Захарченко сложно о чем-то говорить с Киевом, но это не означает выхода России из минского процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

«Россия была и остается страной, приверженной минскому процессу.

Но также Россия была и остается страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих договоренностей. После произошедшего террористического акта наверное сложно о чем-то говорить с украинской стороной.

Но еще раз повторяю — это не означает, что Россия выходит из минского процесса", — сказал Песков в ответ на вопрос, означает ли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что разговаривать о ближайшей встрече в нормандском формате после гибели Захарченко в нынешней ситуации невозможно.

По словам Пескова, любые переговоры ведутся для достижения результата, и вести переговоры ради самого процесса — это «не совсем разумное занятие».

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