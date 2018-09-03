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15:42 (мск), источник: Интерфакс

Кремль ответил Макрону на слова о «демонтаже Евросоюза» как о мечте России

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Россия заинтересована в том, чтобы Евросоюз развивался и процветал, был предсказуемым и стабильным, эта позиция не претерпела никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2018

«Поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно наступает “на пятки” Китай, то, конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», — сказал Песков журналистам, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российский президент мечтает «о демонтаже Евросоюза».

Песков добавил: «Такой подход неоднократно излагал президент Путин, и каких-либо изменений в этом плане нет».

Пресс-секретарь президента заметил, что нынешнее состояние отношений между РФ и Евросоюзом зависит не от российской стороны.

Что касается отношения президента Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в изрядном «подмороженном» состоянии, что, как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни стран-членов ЕС, ни Российской Федерации.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он напомнил, что президент РФ говорил неоднократно о готовности России восстановить отношения с ЕС. «Российская Федерация, и об этом президент говорил неоднократно, в тот момент, когда такую готовность проявит Брюссель, будет готова вступить на путь оживления и нормализации отношений», — сказал Песков.

Он отметил, что по некоторым сегментам двусторонние отношения продолжаются, в том числе в сфере энергодиалога.

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