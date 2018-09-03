Кремль ответил Макрону на слова о «демонтаже Евросоюза» как о мечте России

Источник: AP 2018

«Поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно наступает “на пятки” Китай, то, конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», — сказал Песков журналистам, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российский президент мечтает «о демонтаже Евросоюза».

Песков добавил: «Такой подход неоднократно излагал президент Путин, и каких-либо изменений в этом плане нет».

Пресс-секретарь президента заметил, что нынешнее состояние отношений между РФ и Евросоюзом зависит не от российской стороны.

Что касается отношения президента Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в изрядном «подмороженном» состоянии, что, как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни стран-членов ЕС, ни Российской Федерации. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Он напомнил, что президент РФ говорил неоднократно о готовности России восстановить отношения с ЕС. «Российская Федерация, и об этом президент говорил неоднократно, в тот момент, когда такую готовность проявит Брюссель, будет готова вступить на путь оживления и нормализации отношений», — сказал Песков.