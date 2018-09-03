В правительстве объяснили, как будет рассчитываться пенсионный возраст для многодетных матерей

«Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — говорил президент. При этом было неясно, будут ли эти три-четыре года отниматься от окончательного пенсионного возраста женщин (60 лет) или от переходного возраста (начиная от 56 лет).