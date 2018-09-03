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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В правительстве объяснили, как будет рассчитываться пенсионный возраст для многодетных матерей

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой объяснили, как будет считаться возраст выхода на пенсию для многодетных матерей, сообщает РБК. Президент России Владимир Путин ранее предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он сообщил, что многодетные женщины смогут выходить на пенсию раньше срока.

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Источник: AP 2018

«Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — говорил президент. При этом было неясно, будут ли эти три-четыре года отниматься от окончательного пенсионного возраста женщин (60 лет) или от переходного возраста (начиная от 56 лет).

По информации РБК, льготный возраст выхода на пенсию будет считаться от 60 лет. Таким образом, впервые льготу получат женщины 1965 года рождения, у которых четверо детей. Они выйдут на пенсию в 2021 году.

Владимир Путин выступил с телеобращением 29 августа, во время которого объяснил необходимость пенсионной реформы демографическим кризисом и предложил смягчить ее. В частности пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет вместо изначальных 63, для мужчин — до 65 лет. Повышение начнется с 1 января 2019 года и будет проводиться постепенно.

Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу, читайте в публикации «Ъ».

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