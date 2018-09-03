Как Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов.

Источник: AP 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери британские власти смогли убедить европейские страны выслать своих дипломатов из России, несмотря на то, что Лондон запустил процедуру выхода из ЕС. Лавров также оценил умение британских дипломатов манипулировать своими партнерами и «пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу».

Британские власти смогли убедить страны ЕС выслать своих дипломатов из России в рамках «дела Скрипаля», несмотря на то, что сама Великобритания выходит из ЕС. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я искренне снимаю шляпу перед британским дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», — сказал Лавров в ходе своего выступления перед студентами МГИМО.

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Он напомнил, что сразу после инцидента в Солсбери «Евросоюз реагировал достаточно сдержанно», но Лондону удалось «уговорить две трети ЕС выслать по одному, по два, по три российских дипломата вслед за британцами».

По его словам, европейские партнеры в ответ на вопрос российских дипломатов рассказали, что англичане не предъявили им никаких доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей «сверх того, что они публично говорят». Странам ЕС обещали предоставить эти доказательства позже, пояснил Лавров.

«Я регулярно интересуюсь — до сих пор никто ничего никому не представил», — сказал он.

Министр также считает, что британским дипломатам удалось заставить США «бежать впереди Лондона». Так он прокомментировал очередные антироссийские санкции, которые Вашингтон ввел в связи с «делом Скрипаля».

«Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу», — заявил Лавров.

Напряженные российско-британские отношения он назвал «печальной историей». При этом, считает Лавров, Россию «с Британией ничто не связывает такого непоправимого».

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает, обращая внимание на то, что до сих пор не было предоставлено никаких доказательств подобных обвинений.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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В отравлении Скрипаля Россию обвинили, в частности, премьер-министр Тереза Мэй и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который утверждал, что доказательства вины Москвы «ошеломляющие». Однако позже глава секретной лаборатории британского минобороны заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

Тем не менее, из-за того что Москва якобы применила химическое оружие, Великобритания и солидарные с ней страны этой весной выслали в общей сложности 153 российских дипломата.

Первым на этот шаг пошел Лондон, выслав 23 сотрудника российского посольства. Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов, а также закрыли российское генконсульства в Сиэтле. Франция, Германия, Польша и Канада выслала 4 дипломата.

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При этом глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что «все четверо были идентифицированы как сотрудники разведывательных служб или лица, которые использовали дипломатический статус, чтобы подрывать безопасность Канады или вмешиваться в нашу демократию».

Итальянский МИД сообщил о высылке «двух сотрудников посольства РФ в Риме».

Все три прибалтийских государства также поддержали Великобританию. Латвия и Эстония выслали по одному российскому дипломату, а Литва — три. При этом литовские спецслужбы заявили, что «лица, связанные с российскими разведслужбами, в настоящее время составляют треть дипломатического персонала России».

По одному дипломату также высылали Финляндия, Швеция, Норвегия, Румыния, Македония, Черногория, Венгрия и Хорватия.

Наконец, в знак солидарности с Европой решение о высылке 13 дипломатов РФ приняли и власти Украины.

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Россия ответила зеркальными мерами. В конце марта в МИД РФ были вызваны послы 23 государств, которым были вручены ноты протеста, а также заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатов российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ.