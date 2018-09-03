Источник: в ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России

Источник: РИА Новости

По его словам, ограничения продлят еще на полгода.

Источник добавил, что в среду этот вопрос рассмотрят постпреды стран Евросоюза в рамках комитета Coreper. Окончательное решение должен принять Совет ЕС.

Кроме того, в понедельник, за две недели до формального истечения срока санкций, Евросоюз приступил к обзору мер, принятых в связи с «подрывом суверенитета Украины».

В российском МИД заявили, что ведомство никак не будет реагировать на продление санкций.

«Они же принимают их автоматически, даже не обсуждая. Об этом вчера (президент Чехии Милош) Земан говорил, что санкции принимаются просто: продлить на столько-то. Но сейчас уже масса стран, которые понесли серьезные потери, не только имиджевые, но и материальные. Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет», — сообщил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.

В марте 2014 года Евросоюз ввел индивидуальные ограничения против россиян и украинцев, которых обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. С тех пор они регулярно продлевались на полгода.

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При этом санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политиков, общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

Последний раз Евросоюз продлевал санкции в марте, срок их действия истекает 15 сентября.