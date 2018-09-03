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17:53 (мск), источник: Daily Storm

Президент ВТБ назвал уродом экс-главу МИД Великобритании

При этом Андрей Костин заявил, что Сергей Лавров — «наше все во внешней политике».

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Источник: РИА "Новости"

Президент банка ВТБ Андрей Костин назвал бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона уродом. Так он сказал, выступая перед студентами в МГИМО вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом Костин похвалил Лаврова и заявил, что он — «наше все во внешней политике».

Сергей Викторович — это вообще наше все, я считаю, во внешней политике. Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр [иностранных дел] — в меру гибкий, в меру жесткий, умный, то что надо российской дипломатии. Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Какой-нибудь [экс-глава МИД Великобритании Борис] Джонсон или прочие…
Андрей Костин ​​​​​​​
президент банка ВТБ
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Президент ВТБ тут же добавил, что англичане «вообще-то хорошие, умные люди» и сказал, что сам долгое время жил в Великобритании. «Иногда смотришь, думаешь: что ж там такое происходит? А смотришь на нашего министра [Лаврова], душа радуется, правильно?», — обратился он к студентам. После этого Сергей Лавров похлопал Костина по плечу и слегка подтолкнул его.

Министр иностранных дел выступил в МГИМО перед студентами и преподавателями по случаю начала учебного года. Как рассказала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, «запланирована ставшая уже хорошей и доброй традицией интерактивная дискуссия со студентами».

Глава МИД обсудил со студентами налаживание отношений с США, кризис на Украине, дело об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также санкции против России. В частности, Лавров заявил, что «группа стран под предводительством США» хочет вместо дипломатии применять диктат, ультиматумы и шантаж.

Нет на свете такой проблемы, где Россия бы не играла негативную роль, судя по подходам американских представителей, которые сейчас одержимы русофобией. Я уверен, что это не стопроцентная одержимость.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

В сложившейся ситуации, по словам Лаврова, большое значение имеют личные контакты с американскими политиками. Во время встреч с бывшим госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и действующим госсекретарем Майком Помпео Лавров увидел с их стороны «понимание необходимости ладить» с Россией «в интересах США».

Министр подчеркнул, что Москва заинтересована в стабильном мире и «готова к компромиссам в любом конфликте».

Когда Россия и США ладят между собой — весь мир выигрывает.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Отвечая на вопрос одного из студентов МГИМО, глава МИД сказал, что конфликт на Украине «сформировали» США во время президентства Барака Обамы, а сейчас его «сохраняют в разогретом состоянии», чтобы на границах с Россией «были раздражители».

Кроме того, в ходе общения со студентами, Лавров рассказал, что у него нет аккаунтов в социальных сетях, но ему «рассказывают о том, что там происходит». Министр также сообщил студентам, что очень любит Сибирь и старается каждый год там бывать.

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