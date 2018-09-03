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18:05 (мск), источник: ТАСС

Эксперт назвал субъекты РФ с трудными условиями для кампаний глав регионов

По мнению политолога Глеба Кузнецова, кампании врио губернатора Хабаровского края, глав Амурской, Московской и Кемеровской областей были осложнены различными факторами.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Не все главы регионов, которым 9 сентября предстоят выборы, изначально были в одинаково благоприятных стартовых условиях: кампании врио губернатора Амурской области Василия Орлова и главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта осложнили сильные паводки, а руководителю Московской области Андрею Воробьеву пришлось вести кампанию на фоне так называемых мусорных протестов. Такое мнение высказал в понедельник руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Говорить о том, что выборы губернаторов проходят в равных хороших условиях для всех высших должностных лиц и исполняющих обязанности, тоже не приходится. Для нескольких субъектов, таких, как Амурская область, Хабаровский край, Забайкалье [там выборы в заксобрание], важным фактором станет чрезвычайная ситуация, связанная с наводнением, весь июль эти регионы топило», — сказал он на круглом столе, посвященном выборам 9 сентября.

Природные катаклизмы не повлияли положительно на рейтинг властей, подчеркнул политолог. «Для глав регионов основной работой была не работа на выборах и встречи с избирателями, а борьба с последствиями чрезвычайной ситуации», — добавил он.

Кузнецов обратил внимание и на Кемеровскую область, где после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 60 человек, сменился губернатор. Врио главы региона Сергею Цивилеву, по мнению эксперта, сейчас приходится непросто.

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«В Московской области выборы проходят на фоне так называемых мусорных протестов. Насколько Воробьеву удастся переломить негативную тенденцию, которая сложилась для него сразу после президентских выборов, покажет ближайшая неделя», — отметил Кузнецов.

Политолог уверен, что единый день голосования 2018 года «не настолько предсказуем, как мы привыкли видеть по сравнению с предыдущими годами». Он резюмировал, что «возможны самые разнообразные сенсации, рейтинги власти не будут максимальными».

Уверенное решение проблем

В свою очередь, политолог Олег Матвейчев отметил, что условия участия в предстоящих губернаторских выборах у некоторых кандидатов сильно различались. «У каких-то губернаторов или исполняющих обязанности губернаторов были позитивные условия, поскольку в их регионах проходил чемпионат мира по футболу, у кого-то было наводнение, как в Амурской области, у кого-то был пожар в торговом центре “Зимняя вишня”, как в Кемеровской области, или в Новосибирске, где была сложная межэлитная ситуация», — подчеркнул эксперт.

«Каждая из ситуаций ставила нынешних кандидатов в разные условия, но в этих трех регионах [Кемеровская, Амурская и Новосибирская области] каждый по-своему справился со своей работой», — пояснил Матвейчев.

По его словам, врио губернаторов в Кемеровской [Сергей Цивилев] и Амурской [Василий Орлов] областях показали, что могут контролировать ситуацию и решать проблемы, а в Новосибирске врио губернатора Андрею Травникову пришлось пройти через «серьезную психологическую и дипломатическую проверку разных межэлитных групп, и он со всеми показал свою корректность и договороспособность».

Где пройдут выборы губернаторов

В единый день голосования 9 сентября прямые выборы губернаторов пройдут в 22 регионах.

В 21 субъекте РФ (Москве, Хакасии, Якутии, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Магаданской, Московской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе) это уже вторая кампания с 2012 года, когда вернулись прямые выборы губернаторов, в Амурской области — третья.

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