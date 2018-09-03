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20:04 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко направит в Москву извещение о прекращении действия договора о дружбе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Президент Украины намерен сделать это до 30 сентября.

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Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года не разрывается, а прекращает свое действие в связи с его непродлением.

В связи с этим он намерен до 30 сентября направить соответствующее извещение РФ.

Я подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением.
Петр Порошенко
президент Украины

Глава государства также подчеркнул, что вопрос продления или непродления этого договора — в компетенции президента Украины.

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Порошенко рассказал, что планирует в ближайшее время, после внесения предложения МИД провести по этому поводу заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. «Это требует голосования в парламенте, но, безусловно, я хотел бы провести по этому поводу консультацию, чтобы учесть мнение парламента, чтобы учесть его при подготовке соответствующего решения СНБО», — отметил глава государства.

28 августа Порошенко заявил, что ожидает от министерства иностранных дел пакет документов для начала процедуры прекращения действия договора.

Судьба договора

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на десять лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

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Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

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