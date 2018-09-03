Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Кадырова на убийство Александра Захарченко
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Екатерина Стриженова показала новое фото внука
Как будут меняться налоги на недвижимость
Убийство полицейского в Москве: что открыло видео допроса
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Чем убийство Захарченко может «аукнуться» для России
Стрелков и другие о гибели Александра Захарченко
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала
Лера Кудрявцева вернулась на ТВ через три недели после родов
Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни - СМИ
49-летняя Меньшова показала округлившийся живот
8 ужасных нарядов Венецианского кинофестиваля 2018
«Губы — брак»: новое фото Собчак расстроило поклонников
Замдиректора театра "Современник" умерла сегодня - СМИ
20-летняя модель погибла на яхте миллиардера - СМИ
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Названы пять типов опасных сделок с жильем
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
22:07 (мск), источник: РИА Новости

В ЕС прокомментировали убийство Захарченко

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Представительство Европейского Союза на Украине прокомментировало убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Мы видели сообщения об этом с пятницы. Конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней», — говорится в сообщении представительства в ответ на запрос украинского агентства УНН.

В ЕС подчеркнули, что продолжают работу «над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта». При этом в представительстве надеются, что «все стороны будут уважать свои обязательства» в отношении соблюдения договоренностей.

Читайте также
После убийства Захарченко сложно о чем-то говорить с Киевом, заявил Песков

Отвечая на вопрос о возможных последствиях убийства главы ДНР на переговоры в нормандском формате, в ЕС заявили, что «не будут спекулировать на влиянии этого» на будущие встречи России, Франции, Германии и Украины.

«Как мы уже говорили, мы продолжаем работать для полного осуществления Минских соглашений и с этой целью поддерживаем дипломатическую работу в нормандском формате, а также Трехстороннюю контактную группу и СММ», — говорится в заявлении представительства ЕС.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко был убит в пятницу вечером в результате взрыва в ресторане «Сепар». Министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев также получил серьезные ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным спецслужб, всего в результате взрыва пострадали 11 человек.

Как заявил советник главы ДНР Александр Казаков, инцидент в «Сепаре» был терактом и готовился целенаправленно. По информации силовиков, взрыв был произведен по заказу СБУ. Подозреваемые в убийстве Захарченко уже задержаны и подтвердили, что имела место диверсия со стороны Украины. Киев отвергает все обвинения.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев.

Как заметил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров, разговаривать о ближайшей встрече в нормандском формате после гибели Захарченко в нынешней ситуации невозможно.

В ДНР ждут новых провокаций от СБУ на линии соприкосновения
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
 Как западные СМИ отреагировали на убийство Захарченко
Граждане Грузии рассказали об отношении к России
На российского военкора напали в прямом эфире
На что выживают в регионах: самые высокие и низкие зарплаты
Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов
Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство
Как мошенники получают доступ к чужим банковским картам
«Зениту» разрешили заявить экс-футболиста «Ювентуса» вне срока
Спорт
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео) Таким образом футболисты поздравили с днем рождения Станислава Черчесова
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Абсолютно новая «Нива»: ответы на главные вопросы Самый спорный экспонат Московского автосалона оказался одновременно и самым обсуждаемым. Поэтому мы решили ответить на главные вопросы, касающиеся концепта Lada 4x4 Vision
Кино
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала Актриса раскрыла одну из главных интриг продолжения проекта «Между нами, девочками»
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
Что выгоднее брать в ипотеку — «первичку» или «вторичку»?
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Дети
Кто из звезд отвел детей в первый класс Ани Лорак, Агата Муцениеце и другие звезды с детьми впервые отправились на школьную линейку
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь