Трамп предостерег Асада от «нападения на Идлиб»

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться», — написал Трамп в Twitter.
Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
Восстановление Дамаском контроля над провинцией, по сути, станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.
30 августа глава сирийского МИД Валид Муаллем по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Сирия пойдет до конца в освобождении Идлиба, независимо от того, нанесут ли Вашингтон и его союзники удар по территории республики, вновь обвинив Дамаск в использовании химического оружия.
Как сообщали 25 августа в Минобороны РФ, в провинции Идлиб при активном участии британских спецслужб боевиками готовится инсценировка применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отмечали в ведомстве.