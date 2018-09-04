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01:39 (мск), источник: ТАСС

Трамп предостерег Асада от «нападения на Идлиб»

ТАСС, 4 сентября. Президент США Дональд Трамп в понедельник предостерег сирийского лидера Башара Асада от «безрассудного нападения» на провинцию Идлиб, большая часть территории которой подконтрольна боевикам.

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Источник: Reuters

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться», — написал Трамп в Twitter.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Восстановление Дамаском контроля над провинцией, по сути, станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.

30 августа глава сирийского МИД Валид Муаллем по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Сирия пойдет до конца в освобождении Идлиба, независимо от того, нанесут ли Вашингтон и его союзники удар по территории республики, вновь обвинив Дамаск в использовании химического оружия.

Как сообщали 25 августа в Минобороны РФ, в провинции Идлиб при активном участии британских спецслужб боевиками готовится инсценировка применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отмечали в ведомстве.

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