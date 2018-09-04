Порошенко решил узаконить приветствие «Слава Украине» в армии
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии. Документ определен как неотложный, передает РИА Новости со ссылкой на парламент страны.
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