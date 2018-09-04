Порошенко решил узаконить приветствие «Слава Украине» в армии

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Проект предусматривает поправки в уставы внутренней, гарнизонной и караульной служб, а также строевой устав.

Сейчас в вооруженных силах Украины действуют приветствия «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю!».

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.