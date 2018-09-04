Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Инцидент попал на видео во время прощания с Кобзоном в Москве
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Екатерина Стриженова показала новое фото внука
Как будут меняться налоги на недвижимость
Убийство полицейского в Москве: что открыло видео допроса
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Инцидент попал на видео во время прощания с Кобзоном в Москве
ПФР ответил на слова Путина об апартаментах
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала
Лера Кудрявцева вернулась на ТВ через три недели после родов
"Гарик побил": Кристина Асмус испугала фанатов разбитым лицом
СМИ: Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни
Вдова Кобзона и Медведев на церемонии прощания с певцом
Поклонская на церемонии прощания с Захарченко
“Кобзон с Караченцовым на том свете зададут жару!”: жена Кобзона
Сын о тайном разговоре накануне похорон Кобзона
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
33Дефолт-98: как это было
04:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны определило функции армейских политруков

В российскую армию вернутся политруки — заместители командиров по военно-политической работе, которые будут отвечать за патриотическое воспитание солдат. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В их круг обязанностей войдет и обеспечение глубокого понимания госполитики в области обороны. Раньше ключевой функцией замполитов было поддержание дисциплины и воспитание личного состава.

Читайте также
У студентов появится новая возможность избежать призыва

«Есть внешняя причина — необходимость противодействовать информвойне», — считает зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. Другим фактором он назвал необходимость унификации мировоззрения военнослужащих. «Страна у нас многонациональная и многоконфессиональная, а армия должна быть единым организмом. Люди, имеющие разные взгляды, разную религию, разное воспитание должны быть объединены политико-воспитательной работой», — считает представитель Минобороны.

Каньшин заметил, что военно-политическое воспитание солдат будет проводиться без перегибов. «Вернутся политические занятия, но без коммунистической идеологии. Не будет наносного. В военнослужащих надо воспитывать патриотизм, и они должны знать конституцию и законы», — заключил эксперт.

30 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании Главного военно-политического управления, которое займется «морально-политическим воспитанием» рядового и офицерского состава.

В июне появились подробности упразднения военных кафедр в вузах. Вместо них появится единая структура «Военный учебный центр», которая заменит военные кафедры и будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

Минобороны поздравило молодых офицеров с выпуском
Во время загрузки произошла ошибка.
23 июня© Ньюстюб
 Раскрыто, что Ельцин расказал о Путине США
Поклонская вспомнила о совести после речи Путина
В ЕС прокомментировали убийство Захарченко
Россия заключила контракт на поставку США новой партии РД-181
В магазине Кувейта рыбу «освежили» необычным способом
Почему ученикам не продают книги из школьной программы до 18 лет
В крымском сафари-парке лев залез в машину с туристами
Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство
Где расположено уникальное Озеро Медуз (фото)
Спорт
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео) Таким образом футболисты поздравили с днем рождения Станислава Черчесова
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Абсолютно новая «Нива»: ответы на главные вопросы Самый спорный экспонат Московского автосалона оказался одновременно и самым обсуждаемым. Поэтому мы решили ответить на главные вопросы, касающиеся концепта Lada 4x4 Vision
Кино
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала Актриса раскрыла одну из главных интриг продолжения проекта «Между нами, девочками»
Недвижимость
Что выгоднее брать в ипотеку — «первичку» или «вторичку»?
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Дети
Кто из звезд отвел детей в первый класс Ани Лорак, Агата Муцениеце и другие звезды с детьми впервые отправились на школьную линейку
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь