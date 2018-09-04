Минобороны определило функции армейских политруков

Источник: РИА "Новости"

В их круг обязанностей войдет и обеспечение глубокого понимания госполитики в области обороны. Раньше ключевой функцией замполитов было поддержание дисциплины и воспитание личного состава.

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«Есть внешняя причина — необходимость противодействовать информвойне», — считает зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. Другим фактором он назвал необходимость унификации мировоззрения военнослужащих. «Страна у нас многонациональная и многоконфессиональная, а армия должна быть единым организмом. Люди, имеющие разные взгляды, разную религию, разное воспитание должны быть объединены политико-воспитательной работой», — считает представитель Минобороны.

Каньшин заметил, что военно-политическое воспитание солдат будет проводиться без перегибов. «Вернутся политические занятия, но без коммунистической идеологии. Не будет наносного. В военнослужащих надо воспитывать патриотизм, и они должны знать конституцию и законы», — заключил эксперт.

30 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании Главного военно-политического управления, которое займется «морально-политическим воспитанием» рядового и офицерского состава.