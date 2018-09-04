Минобороны определило функции армейских политруков
В российскую армию вернутся политруки — заместители командиров по
В российскую армию вернутся политруки — заместители командиров по
В их круг обязанностей войдет и обеспечение глубокого понимания госполитики в области обороны. Раньше ключевой функцией замполитов было поддержание дисциплины и воспитание личного состава.
«Есть внешняя причина — необходимость противодействовать информвойне», — считает зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. Другим фактором он назвал необходимость унификации мировоззрения военнослужащих. «Страна у нас многонациональная и многоконфессиональная, а армия должна быть единым организмом. Люди, имеющие разные взгляды, разную религию, разное воспитание должны быть объединены
Каньшин заметил, что
30 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании Главного
В июне появились подробности упразднения военных кафедр в вузах. Вместо них появится единая структура «Военный учебный центр», которая заменит военные кафедры и будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.