Климкин назвал ситуацию с оттоком населения катастрофической
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию с оттоком населения из страны «катастрофической». Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию с оттоком населения из страны «катастрофической». Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV
По его словам, из страны ежегодно выезжают около миллиона украинцев и подобная ситуация может сохраниться в ближайшее время.
Он отметил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают около полутора миллионов выходцев с Украины.
Ранее опрос, который провела социальная группа «Рейтинг», показал, что почти треть населения страны хотела бы эмигрировать. По данным исследования, чаще всего о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет.
На Украине в последние годы наблюдается естественная убыль населения. По данным Государственной службы статистики, за 2017 год население страны сократилось на 200 тысяч человек и составило 42,38 миллиона.
Как заявил
В свою очередь, генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж отметил, что утечка трудоспособного населения принимает масштабы национальной трагедии. По его мнению, люди уезжают