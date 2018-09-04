Климкин назвал ситуацию с оттоком населения катастрофической

Источник: РИА Новости

По его словам, из страны ежегодно выезжают около миллиона украинцев и подобная ситуация может сохраниться в ближайшее время.

Он отметил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают около полутора миллионов выходцев с Украины.

Ранее опрос, который провела социальная группа «Рейтинг», показал, что почти треть населения страны хотела бы эмигрировать. По данным исследования, чаще всего о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет.

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На Украине в последние годы наблюдается естественная убыль населения. По данным Государственной службы статистики, за 2017 год население страны сократилось на 200 тысяч человек и составило 42,38 миллиона.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, украинцы не эмигрируют, а «просто путешествуют». Тем не менее он признался, что хотел бы возвращения этих граждан обратно в страну.