Япония направила протест России из-за мероприятий на Курилах в память о войне

Источник: РИА "Новости"

«Усиление российских вооружений на четырех северных островах (так в Японии называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) не совпадает с позицией нашей страны, и мы различными способами заявляем протест», — отметил он, назвав мероприятия неприемлемыми.

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Ранее 3 сентября японское Минобороны заявило, что через пролив Лаперуза между Сахалином и Хоккайдо прошла крупнейшая со времен холодной войны эскадра российских военно-морских сил. Ведомство насчитало 28 кораблей — суда обеспечения, эсминец, фрегат и другие.

Как сообщает Sakhalin.info, 2 сентября — в день окончания Второй мировой войны — на Южных Курилах прошли торжественные митинги, шествия, концерты и реконструкции, в которых в том числе участвовали российские военнослужащие.