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08:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Япония направила протест России из-за мероприятий на Курилах в память о войне

Япония направила России протест в связи с проведением памятных мероприятий на Южных Курилах, посвященных окончанию Второй мировой войны. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга, передает во вторник, 4 сентября, РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Усиление российских вооружений на четырех северных островах (так в Японии называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) не совпадает с позицией нашей страны, и мы различными способами заявляем протест», — отметил он, назвав мероприятия неприемлемыми.

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Ранее 3 сентября японское Минобороны заявило, что через пролив Лаперуза между Сахалином и Хоккайдо прошла крупнейшая со времен холодной войны эскадра российских военно-морских сил. Ведомство насчитало 28 кораблей — суда обеспечения, эсминец, фрегат и другие.

Как сообщает Sakhalin.info, 2 сентября — в день окончания Второй мировой войны — на Южных Курилах прошли торжественные митинги, шествия, концерты и реконструкции, в которых в том числе участвовали российские военнослужащие.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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