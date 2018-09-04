Климкин объяснил, как нужно «противостоять» России в Азовском море

Источник: AP 2018

«Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего», — пояснил министр.

По его словам, речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнерами и дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.

Ситуация в Азовском море

Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала российский траулер «Норд», выдвинув против его капитана Владимира Горбенко обвинение в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». В августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин».