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13:02 (мск), источник: РИА Новости

Климкин объяснил, как нужно «противостоять» России в Азовском море

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о мерах, которые должен принять Киев в ответ на «провокации» Москвы в Азовском море. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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Источник: AP 2018

«Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего», — пояснил министр.

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По его словам, речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнерами и дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.

Ситуация в Азовском море

Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала российский траулер «Норд», выдвинув против его капитана Владимира Горбенко обвинение в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». В августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин».

Москва сочла действия Киева «морским терроризмом», российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне «начали жесткую политику задержания и осмотра судов».

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