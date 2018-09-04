Песков прокомментировал слова Трампа об операции в Идлибе

Ранее Трамп написал в Twitter, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы «большой гуманитарной ошибкой» и призвал не допустить этого.

«Необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы. Но просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», — сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа в Twitter.