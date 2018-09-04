Песков прокомментировал слова Трампа об операции в Идлибе
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Предупреждать о последствиях, не учитывая угрозу террористов — это не полный и не всеобъемлющий подход, заявил
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Предупреждать о последствиях, не учитывая угрозу террористов — это не полный и не всеобъемлющий подход, заявил
Ранее Трамп написал в Twitter, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы «большой гуманитарной ошибкой» и призвал не допустить этого.
«Необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы. Но просто выступать с
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