Песков напомнил о резких высказываниях Джонсона в адрес Путина
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лондон, в отличие от главы ВТБ Андрея Костина, извинившегося за резкие слова в адрес
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лондон, в отличие от главы ВТБ Андрея Костина, извинившегося за резкие слова в адрес
В понедельник Костин, выступая на церемонии открытия учебного года в МГИМО, похвалив главу российского МИДа Сергея Лаврова, негативно высказался в отношении западной дипломатии, в частности британского министра Джонсона. «Какой-нибудь Джонсон <…> Да черт с ним, на самом деле. Англичане
«Вы знаете,
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В-третьих,наверное, у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил.