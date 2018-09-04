Песков напомнил о резких высказываниях Джонсона в адрес Путина

В понедельник Костин, выступая на церемонии открытия учебного года в МГИМО, похвалив главу российского МИДа Сергея Лаврова, негативно высказался в отношении западной дипломатии, в частности британского министра Джонсона. «Какой-нибудь Джонсон <…> Да черт с ним, на самом деле. Англичане вообще-то хорошие, умные люди, я очень много с ними сам прожил, но иной раз смотришь и думаешь, что ж такое-то происходит? А смотришь на нашего министра — и душа радуется», — сказал он. Позднее в тот же день Костин принес извинения за свои эмоциональные слова.