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15:04 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударов.

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Источник: AP 2018

ВКС России наносят удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в вооруженной сирийской оппозиции.

«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы “Хмеймим”, нанесли 20 ударов», — цитирует агентство источники в вооруженной сирийской оппозиции.

Собеседники агентства сообщили, что удары нанесены по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы, отметили источники.

Данных о погибших и раненых пока нет, отмечает Анатолийское агентство.
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Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии готовятся к военной операции против боевиков в провинции Идлиб, где сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, в том числе и «Аль-Каиды"(запрещена в РФ), после того, как в эту сирийскую провинцию боевиков перевезли из других регионов страны.

Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от силового освобождения провинции Идлиб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы Трампа — это проявление «невсеобъемлющего подхода» к оценке ситуации в этом регионе.

В Идлибе, провинции на сирийско-турецкой границе, проживают около 3 млн человек.

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