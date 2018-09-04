СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударов.
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударов.
ВКС России наносят удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на
Собеседники агентства сообщили, что удары нанесены по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср
Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии готовятся к военной операции против боевиков в провинции Идлиб, где сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, в том числе и «Аль-Каиды"(запрещена в РФ), после того, как в эту сирийскую провинцию боевиков перевезли из других регионов страны.
Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от силового освобождения провинции Идлиб.
В Идлибе, провинции на