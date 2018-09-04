В Крыму заявили, что продолжат поддержку Донбасса

По его мнению, убийством главы ДНР преследовалась цель посеять панику среди местного населения и породить неуверенность в завтрашнем дне, показать, что все попытки добиться справедливости и правды тщетны.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.