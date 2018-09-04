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16:20 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму заявили, что продолжат поддержку Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Крым продолжит оказывать гуманитарную помощь и поддержку самопровозглашенным народным республикам Донбасса, заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Источник: РИА Новости

«Конечно, — сказал Константинов, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы солидарны с жителям Донбасса».

По его мнению, убийством главы ДНР преследовалась цель посеять панику среди местного населения и породить неуверенность в завтрашнем дне, показать, что все попытки добиться справедливости и правды тщетны.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

 В реальном Крыму все немного по-другому
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